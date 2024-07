ATP Amburgo sfuma il derby azzurro di primo turno Sonego dà forfait nuovo avversario per Darderi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Evapora in extremis ilitaliano tra Lorenzoe Lucianovalevole per ildi main draw all’ATP 500 di2024. A meno di mezz’ora dall’inizio del match, previsto alle ore 11.00 sulla terra battuta tedesca, è arrivata infatti la notizia dela sorpresa del torinese, che lascia dunque il suo posto in tabellone ad un lucky loser proveniente dalle qualificazioni.sarebbe stato costretto ad alzare bandiera bianca per un malessere (non sono emersi ulteriori dettagli al momento), perdendo dunque la possibilità di sfidare il connazionaleper un posto al secondodi uno dei tornei ATP 500 più prestigiosi in calendario. L’italo-argentino avrà quindi un, ripescato dopo aver perso neldecisivo del tabellone cadetto. Sarà il 23enne dominicano Nick Hardt (n.