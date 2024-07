Anora | ecco il trailer del film vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2024 tra amori travolgenti e feste sfrenate

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 16 luglio 2024) Ildi, ildi Sean Baker, con protagonista Mikey Madison è finalmente disponibile. Ilche racconta la love story tra una sex worker e il figlio di un oligarca russo verrà distribuito internazionalmente da NEON e sarà disponibile in Italia a partire dal 7 novembre con Universal Pictures. Mikey Madison interpreta Anona, detta Ani, una stripper di 23 anni uzbeko-americana il cui capo le propone spesso clienti di lingua russa. Una sera incontra un giovane e ricco figlio di un oligarca russo, Vanya, interpretato da Mark Eidelstein, che pagherà la ragazza per farne la sua fidanzata per una settimana. Durante quel periodo i due si innamorano e decidono di fuggire insieme, ma come in ogni storia d’amore che si rispetti ci sono degli ostacoli, che in questo caso sono rappresentati dai genitori di Vanya che minacciano la loro relazione.