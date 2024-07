Von der Leyen ' barra dritta su transizione Ue sia unita'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Prosperità, democrazia e sicurezza. Sono queste le tre priorità che, a quanto si apprende, Ursula von derha sottolineato nel corso dell'incontro con il gruppo The Left a Strasburgo. "Se siamo uniti come Ue possiamo superare montagne, come europei dobbiamo essere uniti", sono state le parole della presidente della Commissione designata che, sul Green Deal, ha rimarcato: "Dobbiamo tenere lasugli obiettivi del 2030 e del 2050. I cittadini devono capire quanto sia importante che lavenga a loro vantaggio". .