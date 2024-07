Sono il civile De Luca | la nuova gelida stretta di mano tra Meloni e il governatore

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 luglio 2024) “ilDe, le rinnovo il benvenuto”. Con queste parole ildella Campania Vincenzo Deaccoglie Giorgiaa Bagnoli per la firma del protocollo di intesa per la rigenerazione dell’area. I due si stringono le mani a circa un mese e mezzo dall’ultimo faccia a faccia del 28 maggio scorso, quando a Caivano la presidente del Consiglio si presentò a Dedicendo “quella stronza di”. Napoli Bagnoli: Derestituisce il saluto ailDe, benvenuta"poi invitato sul palco fa di no col dito e si lamenta con Fitto per i fondi di coesione mai arrivati in Campania,poi sconfortato "e facciamo la foto!"#De#Napoli #Bagnoli pic.twitter.com/gDco7K9mR9 — Sirio (@siriomerenda) July 15, 2024 Un saluto gelido, quello della premier, che a sua volta era una risposta all’insulto (“Stronza”) che ilaveva pronunciato nei suoi confronti a febbraio parlando con un gruppo di giornalisti senza sapere di essere registrato.