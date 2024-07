Perché l’attentato a Trump dimostra che gli Stati Uniti sono alla frutta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) La tradizione statunitense di attentati ai Presidenti in carica o candidati presidenziali si arricchisce di un nuovo episodio, pieno, come sempre, di risvolti oscuri che forniranno ghiotte occasioni di intrattenimento ed esibizione a complottisti e profittatori di ogni risma. In particolare nell’Italia provincia dell’Impero assistiamo a una gara di fedeltà e sottomissione al nuovo imperatore annunciato, che vede al momento vincente il solito grottesco Salvini col suo improponibile paragone trae l’aggressione subita a suo tempo da Berlusconi e l’immancabile riferimento all’odio della sinistra. Parlando invece di cose serie, è certamente molto bizzarro chere abbia potuto avvicinarsi a distanza di tiro dal candidato presidenziale , che avrebbe dovuto essere tutelato da un poderoso Servizio di sorveglianza.