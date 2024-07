Meloni perché l’attentato a Trump è un grosso guaio per il suo Governo E un’opportunità per Salvini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Secondo quasi tutti gli analisti politici, al di qua e al di là dell’Oceano,potrebbe rappresentare la spinta decisiva per la rielezione di The Donald alla Casa Bianca. E se ciò avvenisse, le ripercussioni sulla politica europea sarebbero inevitabili. Innanzitutto, sul fronte della politica estera e dell’economia. Il punto più delicato riguarda la Guerra in Ucraina. Il tycoon americano ha già dichiarato più volte di voler spingere per la fine immediata del conflitto. La sua posizione sull’invio di armi e sul sostegno a Zelensky è molto lontana rispetto a quella di Biden. Percio i leader europei, come scrive Lorenzo Castellani su Domani, “potrebbero trovarsi costretti ad aumentare rapidamente la spesa militare per coprirsi dal progressivo taglio del sostegno americano” a Kiev.