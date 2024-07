L’Inghilterra voleva vincere giocando all’italiana | tanta difesa e poco attacco El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Funerale“, titola così El Pais il pezzo dedicato alla disfatta delcontro la Spagna. Il giornale spagnolo sottolinea come le aspettative dei tifosi inglesi non siano state ripagate dal gioco offerto dalla loro Nazionale, che in questo Europeo ha giocato, col catenaccio. Elscrive: “L’eccentrico Jordan Pickford è stato il primo a calcare l’erba dello Stadio Olimpico di Berlino. Acclamato dai tifosi inglesi, ha alzato il pugno in aria e ha iniziato a sventolarlo in cerchio al ritmo di musica. Il portiere delsembrava il motivato intrattenitore di un rave o di un after hour domenicale. Il suo agitarsi ha ulteriormente infiammato gli entusiasti tifosi inglesi”. I tifosi inglesi sono tra i più fedeli, “probabilmente non esiste un’altra nazione con una legione di tifosi così ottimisti prima dell’inizio delle partite.