Kate Middleton era con Charlotte a Wimbledon William con George alla finale degli Europei Ma il principe Louis? Sui social impazzano i meme

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non è andato aper lamaschile che ha visto il ritorno in pubblico della madree la presenza della sorella, 9 anni. E non se l’è voluto portare dietro aglineppure il padre, che alle partite di calcio, rugby e cricket, fa invece coppia fissa con il primogenito, 11. Il piccolo di casa,, 6 anni compiuti lo scorso aprile, viene lasciato sempre da solo con la nanny Maria Teresa Borrallo. Ma ora i suoi fans si ribellano suichiedendo: «Giustizia per il!». B, sbadiglia, fa le smorfie: il principinoè incontenibile al Trooping the Colour X Tutti vogliono ilNonostante le inevitabili smorfie e gli innumerevoli sbadigli, nel corso del Trooping The Colour dello scorso giugno, il piccoloaveva dimostrato di aver imparato a comportarsi meglio.