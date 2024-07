Kate come sta | il dettaglio sulla sua salute non sfugge a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 15 luglio 2024)Middleton non si perde la finale dista veramente? La principessa del Galles ha partecipato al suo secondo impegno reale dopo l’annuncio della malattia, ieri, domenica 14 luglio 2024. L’evento diha vistosorridere e salutare il pubblico con un calore che ha reso evidente il suo desiderio di rimanere coinvolta nelle attività reali. Nonostante la sua impeccabile eleganza e un’apparente sicurezza nei modi, un’esperta di linguaggio del corpo ha osservato alcuni piccoli gesti che suggeriscono chepotrebbe non essere al massimo della forma. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Festa di laurea finisce in tragedia: morti 7 giovanissimi Leggi anche: Paura sulle giostre alla festa patronale: 3 ragazze feriteMiddleton alla finale diDopo una breve comparsa in occasione della parata del Trooping the Color, lo scorso 15 giugno,Middleton ha partecipato alla finale maschile di tennis ache si è tenuta ieri, domenica 14 luglio 2024.