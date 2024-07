In ufficio d’estate | quali scarpe abbinare al proprio look?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il caldo che incombe, le vacanze che sembrano non arrivare mai e la stanchezza che si fa sentire: c’è solo una cosa più complessa di andare a lavorare in estate, decidere come vestirsi per farlo. Se con camicie in cotone e pantaloni di lino il problema nella parte alta delsi risolve, rimane l’enigma delle calzature.sono le miglioriestive? Le alternative, contro ogni pronostico, sono svariate. Dai classici sandali bassi (ora scontati grazie ai saldi) alle più sportive ciabatte Birkenstock, dai mocassini leggeri indossati senza calze alle ballerine di stagione, fino ai design con tacco più freschi. Caldo non ti temo: ecco le miglioriestive per il lavoro e come abbinarle.