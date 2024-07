Gf Vip al capolinea la relazione tra un’ex Vippona e il fidanzato | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Secondo quanto rivelato dall’influencer Deianira Marzano ed altre fonti,concorrente del Gf Vip sarebbe tornata single. L’esperta di gossip ha recentemente pubblicato una Instagram story in cui ha sostenuto che latra Nicole Murgia, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, e il suoEdoardo Sanson sia giunta al. Ecco cosa ha scritto la Marzano sui social: Edoardo Sanson torna single. Finita la storia con la Murgia. Anche Alessandro Rosica ha sostenuto che i due si siano lasciati: Non dite che non ve l’avevo detto, era solo un’amicizia speciale ed è già terminata qualche giorno fa. Poi si arrabbiano quando dico la verità. La storia tra Nicole ed Edoardo aveva fatto chiacchierare gli utenti del web in quanto l’imprenditore è l’exdi Anita Olivieri, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.