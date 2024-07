Farmacie in Emilia Romagna dalla Regione 3 milioni di euro per ampliare i servizi | ecco quali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 – Un investimento per rafforzare il ruolo di un luogo sempre più punto di riferimento per il cittadino e presidio per il territorio. Si tratta della “Farmacia dei”, il progetto per il quale laha stanziato una cifra di ben 3dicon l’intento di finanziare le prestazioni e le funzioni assistenziali erogate dalleper conto delo sanitario regionale. Queste ultime riguardano, tra le altre cose, l’utilizzo di elettrocardiogrammi, la telemedicina e le vaccinazioni. La decisione è arrivata a sostegno dell’accordo stipulato nel 2023 tra lae le associazioni di categoria delleconvenzionate, ovvero Assofarm, Federfarma,unite e Ascomfarma, volto a valorizzare il ruolo delle strutture farmaceutiche.