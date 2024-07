A Leolandia debutta Daisy Dot | è lei la nuova stella della baby dance

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Capriate San Gervasio (Bergamo) – Asono due i pilastri del divertimento, per i piccoli visitatori: le attrazioni e gli spettacoli musicali. E su questo secondo punto, c'è una bella novità: il debutto, sabato 20 luglio, diDot, lache aiuta i piccoli a familiarizzare con l’inglese, tra un passo di danza e l’altro. Nelle sue allegre filastrocche, infatti, numeri, lettere dell’alfabeto, nomi degli animali e dei giocattoli diventano il pretesto per insegnare ai bambini le parole chiavelingua più diffusa al mondo. L’evento Nel suo evento d’esordio aDot si esibirà due volte sul palco all’aperto di fronte alla Minitalia, cantando i suoi singoli di maggior successo, come “Chi chi boo!”, “Playing with the animals” e il tormentone “Hickory dickory dock”, la canzone dell’orologio che, da sola, vanta già 1,4 milioni di riproduzioni sul web.