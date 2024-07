Scontro fra moto e auto in Mugello Motociclista finisce nella scarpata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Firenze, 14 luglio 2024 – Grave incidente avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, 14 luglio, sulla strada provinciale 503 in località Ponzalla nel comune di Scarperia. Un’e unasi son scontrate e ilciclista è finito in una. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, in supporto al personale sanitario per il recupero di unciclista finito fuori dalla sede stradale. L’uomo dopo essere stato stabilizzato dagli operatori del 118 è stato posizionato su una barella toboga recuperato dalladai vigili del fuoco. Sul posto intervenuto anche l’elicottero regionale sanitario Pegaso per il successivo trasporto a Careggi. Illeso il conducente dell'vettura.