Rbr mette nel mirino il ragazzo d’oro In arrivo la promessa Sankare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Viaggia su più binari, il mercato di Rinascita Basket Rimini. La composizione del roster, a cui manca ancora qualche tassello, va di pari passo con la possibilità di verificare chi potrà aggiungersi nelle singole partite come 11° e 12° uomo. Già, perché ogni società, per regola, potrà liberamente proporre in partita dieci giocatori di qualsiasi età, ma se vorrà inserirne altri due e arrivare a 12, dovrà pescare tra i nati nel 2005, o magari anche più giovani. Ecco, che in quest’ottica, ma più in generale per il rafforzamento del settore giovanile, che Rbr è interessata al prospetto classe 2007 della Vis Ferrara, Assane. Giocatore di grandissima prospettiva,è di origine senegalese e ha iniziato a giocare a basket nel 2019.