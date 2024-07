Pensione di agosto più ricca in arrivo aumenti e rimborso | controlla subito

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Con l’aumento delladisi avvicina anche la possibilità di ulteriori incrementi e rimborsi fiscali. Scopri quali vantaggi ti attendono. Dopo l’aumento delle pensioni di luglio, con l’aggiunta della tredicesima mensilità per molti pensionati, è tempo di guardare avanti versocon grande interesse. Ci sono indizi che suggeriscono possibili ulteriori incrementi per determinati gruppi di pensionati. Inl’aumento delladi: tutte le novità sui rimborsi – Cityrumors.itLe chiavi per un possibile aumento dellasono due: la tredicesima mensilità già erogata e ildell’IRPEF. La tredicesima mensilità è stata già anticipata dal governo, sebbene alcune categorie di pensionati vedranno il bonus solo a dicembre.