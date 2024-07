Ebimotors | riscatto al Mugello in Carrera Cup

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di domenica 14 luglio 2024) Un fine settimana da incorniciare perquello appena trascorso. In PorscheCup Italia 2024 il team di Cermenate porta a casa punti importantissimi per la classifica con entrambi i piloti. La tappa delha segnato la conclusione della prima metà di stagione. Era importante pernon perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni di campionato di Michelin Cup e così è stato. Vediamo il resoconto delle due gare. GARA 1, DE AMICIS NUMBER ONE Atteso sin dai test pre gara, Alberto De Amicis (Porsche numero 52, Centro Porsche Varese –) non si è smentito, dominando Gara 1. Il laziale non aveva altra possibilità che vincere per guadagnare il terreno perso sfortunatamente a Misano e ad Imola. Per lui prima posizione e punti pesantissimi in classifica.