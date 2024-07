E' morta Shannen Doherty star di Beverly Hills

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) E'di90210. Lo annuncia il magazine People. L'attrice stava combattendo una battaglia contro il cancro dal 2015. Aveva 53 anni. "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia", ha confermato Leslie Sloane, addetta stampa di lunga data dell'attrice, in una dichiarazione esclusiva a People. "Devota figlia, sorella, zia e amica, era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede di rispettare la propria privacy in questo momento per poter piangere in pace", ha continuato Sloane. All'artista era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015.