Due ragazzi travolti dalle acque del Brenta | stavano recuperando un pallone finito nel fiume In corso le ricerche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Inghiottiti dalper recuperare un. Duesono scomparsi nelledela Campo San Martino, in provincia di Padova, nel pomeriggio di domenica 14 luglio. Secondo una prima ricostruzione, come riporta il Gazzettino, un ragazzo si sarebbe immerso in acqua per recuperare ilcon cui stava giocando. Un altro ragazzo che si trovava con gli amici lì vicino, vedendolo in difficoltà, si sarebbe tuffato per aiutarlo. Entrambi sono stati risucchiati dalla corrente, nonostante i tentativi di alcuni testimoni che hanno cercato di soccorrerli. Ora sono inle, sul posto i vigili del fuoco con imbarcazioni e sommozzatori. L’episodio ricorda quello avvenuto poco più di un mese fa sul Natisone, quando l’ondata della piena travolse i tre amici, Cristian, Bianca e Patrizia.