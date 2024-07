Tour de France Tadej Pogacar si è tolto un dubbio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) I brividi leggeri, le piccole preoccupazioni, le incertezze microscopiche che il Massiccio centrale aveva lasciato nella testa e nelle gambe,ha provato ha levarsele di dosso a poco più di quattro chilometri e mezzo dall’arrivo dei Pla d’Adet. Prima tappa tra i Pirenei, primo arrivo in salita non solo tra i Pirenei, deldedoveva levarsi di dosso il ricordo della sagoma di Jonas Vingegaard che si era ripresentata al suo fianco quando non doveva riapparire. E poi quella ruota, un quarto di ruota, che aveva preceduto la sua a Le Lioran. Ce l’ha fatta. Ha mandato in avanscoperta il suo fidato luogotenente Adam Yates. Lo ha lasciato esplorare la testa della corsa, o quasi, perché Ben Healy era ancora davanti, avanguardista dal mattino, esploratore alla ricerca di una vittoria di tappa di gambe e coraggio: è andata male oggi, ci riproverà.