Pagelle Tour de France 2024 | Pogacar fa capire chi comanda Ciccone ancora tra i migliori

(Di sabato 13 luglio 2024)DEQUATTORDICESIMA TAPPA Tadej10: la vince di cervello, di furbizia. Niente assalto all’arma bianca oggi per la maglia gialla, che ha giocato con la tattica mandando Adam Yates in avanscoperta nell’ultima salita per avere un punto di riferimento dopo il proverbiale scatto bruciante. Dà una spallata davvero interessante a questa Grande Boucle: aveva detto di essere migliorato sulle salite lunghe, ecco servita la dimostrazione. Jonas Vingegaard 9: nonostante oggi sia battuto, arriva comunque la dimostrazione di essere davvero in forma, e non lo avrebbe detto nessuno dopo la brutta caduta di aprile. Stavolta non ne ha per potersi riagganciare ae paga oltre quaranta secondi, ma è l’unico che può davvero mettere i bastoni tra le ruote allo sloveno.