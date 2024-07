Napoli su Greenwood | Conte scuote il mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) Iltorna sudel Manchester United.potrebbe essere la chiave. Dettagli sull’offerta e la concorrenza della Lazio nel calcio. Il calciodelsi infiamma con un nuovo, inaspettato inserimento nella corsa a Mason. L’attaccante inglese del Manchester United, già nel mirino della Lazio, ora vede gli azzurri tornare prepotentemente in scena, con Antoniopronto a giocare un ruolo chiave nella trattativa. Il ritorno di fiamma delperSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilha ripreso a sondare il terreno per. Nonostante un reparto offensivo già affollato, la società partenopea sembra intenzionata a fare sul serio per l’attaccante inglese, riaprendo una pista che sembrava ormai abbandonata.