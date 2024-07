Giordano | Conte ha già cambiato il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Antonioè intervenuto a Radio Marte durante ForzaSempre. Queste le sue dichiarazioni: “Non so se sia normale oppure no fare una preparazione fisica impegnativa nel ritiro pre campionato. Quello che vedo, però, in questa nuova stagione sono tanti segnali nuovi, emozionanti, intriganti.secondo me ha rappresentato una svolta troppo forte e tutto quello che ruota intorno a lui è questa normalità che, per la verità, è un po’ finta perché sotto sotto, dentro ognuno, c’è la sensazione di essere orientati verso qualcosa di grosso. Quindi si, ilè tornato alla normalità se la sua normalità è quella di due anni fa.Mi credevo checambiasse ile lo ha fatto. Mi aspettavo che Di Lorenzo facesse pace e l’avevamo detto e spero che sia di insegnamento a Di Lorenzo, a De Laurentiis e al procuratore del capitano.