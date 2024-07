Visconti numero uno dell’Asi di Salerno | Il nuovo aeroporto diventerà uno snodo cruciale del turismo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) “L’inaugurazione dell’di– Costa d’Amalfi rappresenta un punto di svolta significativo per il territorio campano, non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche in termini di sviluppo economico e sostenibilità. Questa iniziativa porta con sé una serie di benefici che vanno ben oltre l’immediato incremento del traffico aereo, estendendosi alla promozione di una crescita sostenibile per l’intera regione”. Ad affermarlo è Antonio, presidente di Ficei (Federazione italiana consorzi enti industrializzazione) eunodi(Area di sviluppo industriale). “Uno degli aspetti più rilevanti dell’apertura di unscalo aereo è l’aumento dell’accessibilità del territorio. Con collegamenti che includono importanti destinazioni nazionali e internazionali come Milano, Londra, Berlino e Malta, l’didiventa un nodoper ile per gli affari – aggiunge–.