Temporali e grandine al Nord caldo al Centro-Sud | oggi Italia divisa in due dal meteo Quando finisce l’ondata di calore

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 –in due dal, venerdì 12 luglio,ale ancoraestremo con punte di 40° al-Sud. Il passaggio di un fronte freddo sulle regioni settentrionali porterà violenti rovesci, in particolare adel fiume Po. Ma la situazione sarà potenzialmente pericolosa su quasi tutta la Pianura Padana fino a sabato mattina per break temporalesco instabile molto intenso sulle estreme regioni settentrionali. Colpa – spiegano gli esperti – di infiltrazioni di correnti umide in quota, collegate ad una circolazione depressionaria sull'Europa occidentale che ha raggiunto l'settentrionale. La giornata disarà caratterizzata quindi da condizionidecisamente instabili alcon acquazzoni esia sulle Alpi che sulle pianure, localmente anche intensi e a carattere di nubifragio.