Summer Camp Decò Juvecaserta quattro settimane entusiasmanti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon la consegna dei rituali attestati di partecipazione si è chiusa la quarta ed ultima settimana del2021. Per circa un mese, nella funzionale struttura delus Manzoni, messo a disposizione dalla Dirigente Scolastica, dr.ssa Adele Vairo, i giovani partecipanti alledihanno avuto modo di divertirsi, ma anche di affinare le loro doti tecniche nelo della pallacanestro. Oltre ad aver avvicinato ancor più tanti giovani alla sana attività sportiva ed al mondo dello storico club cestistico del Capoluogo, il coinvolgimento nelle varie attività che hanno contraddistinto lediha prodotto, come logico, nuove conoscenze e nuove amicizie. Particolarmente coinvolgente la partecipazione dei giovani atleti delnel momento di sosta previsto in ogni giornata, a metà orario, per la distribuzione dei prodotti della Multicedi a marchio, che, anche in questa occasione, è stata preziosa partner del club bianconero.