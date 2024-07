Rimbabiden il libro che ripercorre la presidenza Biden tra strafalcioni e svarioni | Una raccolta delle peggiori cantonate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Rimbamè un viaggio surreale nelladi Joe, cominciata con grandi propositi il 20 gennaio 2021. Un mosaico realizzato usando i momenti più controversi, a volte incredibili, che hanno caratterizzato più di qualsiasi altra cosa la sua presenza alla Casa Bianca (e la sua assenza, visto che ha trascorso circa il 40% del suo mandato in vacanza). Questo diario vuolerne gli episodi più salienti e assurdi, spesso volutamente ignorati dai media mainstream. Dalle cadute sulla scaletta dell’Air Force One alle scarpe speciali per tenerlo in piedi, dalle innumerevoli versioni dell’incendio della sua casa fino alla costruzione di una ferrovia sull’oceano, dai commenti equivoci che il suo staff deve sempre correggere alle continue richieste di “non saltare” a chi assiste ai suoi interventi.