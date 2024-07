La cattura di Giacomo Bozzoli tradito da una telefonata L’ex latitante sotto choc | Voglio vedere mio figlio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Brescia – “Io qua non ci devo stare. Ditemi di miomio, ditemi come devo fare per incontrarlo. Io sono innocente. C’è un testimone, un austriaco, che può scagionarmi".è confuso, stordito, ma anche nel carcere di Canton Mombello non smette di proclamare la sua innocenza, di ribadire di non avere ucciso lo zio Mario, la sera dell’8 ottobre 2015 nella fonderia di Marcheno, e di non averne distrutto il corpo. Così come non abbandona il desiderio di avere notizie del, di rivederlo, lui a cui il giudice ha tolto la responsabilità genitoriale, come stabilito dalla sentenza di primo grado. Dalla Spagna, ha riferito al procuratore della Repubblica Francesco Prete e ai carabinieri, nell’immediatezza dell’arresto, di avere inviato una lettera in copia a tre magistrati di Brescia, allo stesso Prete, al procuratore generale Guido Rispoli, a Roberto Spanò, presidente della Corte d’Assise da cui è uscita la condanna in primo grado.