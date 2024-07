Ieri sera a Los Angeles il principe Harry ha accettato il Pat Tillman Award per i suoi Invictus Games Ma una volta tanto Meghan ha evitato il red carpet 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Questo premio appartiene agli. Non a me». Ilsi è servito del suo discorso di accettazione del Pat– importante premio militare dedicato a coloro che si battono per il futuro dei veterani di guerra – per cercare di mettere finalmente fine alle polemiche che nelle scorse settimane lo hanno visto protagonista., seduta nella platea del Dolby Theatre di Los, osservava orgogliosa il marito, ma l’aria mesta dei due non ha lasciato dubbi sull’umore dei Sussex.Markle al parco in tuta: pronta a collaborare con Beyoncé? X In tanti avevano chiesto aldi rinunciare al premio Persino Mary, madre dell’eroe Pat, il soldato americano ucciso nel 2004 in Afghanistan e che ha ispirato la prestigiosa onorificenza, si era detta contraria alla decisione degli organizzatori.