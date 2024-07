Copa America | Bentancur colpisce fortuitamente con una bottiglia un preparatore dell’Uruguay VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non si placano le polemiche a seguito della rissa nel finale di Colombia-Uruguay, semifinale della2024. Dopo le immagini di Darwin Nuñez che va a difendere sugli spalti il settore con le famiglie dei calciatori uruguagi, nelle scorse ore è venuto alla luce unche ritrae il suo compagno di Nazionale, Rodrigo, che lancia in tribuna una, colpendoalla testa uno dei preparatori. Nel bel mezzo della rissa, scaturita dopo la sconfitta della nazionale del Ct Bielsa, tra tifosi colombiani alterati e famiglie dei calciatori uruguagi,si accorge di essere stato bersaglio di unadi vetro lanciata dai tifosi colombiani e decide di ripagarli con la stessa moneta. Il destino però è stato beffardo e laè finita sulla testa di Santiago Ferro,della sua nazionale, che in quel preciso momento ha scavalcato il muro per accedere all’area dove si svolgeva la rissa.