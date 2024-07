Alien | Romulus ha appena rilasciato uno sguardo dietro le quinte e anche questo è terrificante

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024)arriverà nelle sale il mese prossimo e il nuovo thriller fantascientifico/horror dovrebbe riportare l’amato franchise alle sue origini. Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Fede Álvarez (La casa:Evil Dead, Man in the Dark) ha diretto il film da una sceneggiatura scritta con il suo frequente collaboratore Rodo Sayagues ( L’uomo nel buio – Man in the Dark). Oggi, i 20th Century Studios hanno pubblicato un nuovoledel film in cui compaiono Spaeny, Álvarez e altri attori che raccontano ciò che accadrà. “L’idea alla base difilm è stata quella di riportarlo alle origini e di renderlo di nuovo un film horror puro”, spiega Álvarez nella featurette.