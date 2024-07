Zirkzee al Manchester United è fatta | niente clausola ecco la formula

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bologna, 11 luglio 2024 – Si sblocca la trattativa per la cessione di Joshua. L’attaccante olandese lascerà il Bologna per accasarsi al, da diverse settimane in pressing sul giocatore, con il giovanissimo attaccante classe 2001 che sbarcherà in Premier League con una forma d’acquisto che tuttavia non sarà legata alla famosarescissoria da 40 milioni. LaSecondo alcune indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra, lopagherà infatti una cifra superiore, con una modalità di pagamento dilazionata ma a condizioni più vantaggiose anche per il Bologna che dovrà comunque versare una percentuale sulla vendita del giocatore al Bayern Monaco, dal quale aveva prelevato l’olandese nel 2022. Il nuovo contratto diCinque anni di contratto dunque perche rappresenterà anche il primo acquisto della nuova proprietà INEOS.