Venezia più cara per i turisti mordi e fuggi il ticket di ingresso raddoppia | com’è andata finora

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dal prossimo anno, l’entrata anon costerà più soltanto 5 euro fissi, come previsto nel corso della fase sperimentale attuale. Il contributo saràto, con una tariffa di base intorno ai 3 euro per coloro che prenotano con anticipo, mentre potrà arrivare fino a 10 euro nei giorni di maggiore affluenza. Questa nuova regolamentazione mira a controllare e gestire il flussoco, spiega Michele Zuin, assessore al bilancio della città. «È così che contiamo di scoraggiare gli arrivi. In questi primi giorni di sperimentazione grandi effetti disincentivanti non ci sono stati, è vero, ma non ce li aspettavamo nemmeno», commenta l’assessore. Ma con l’introduzione della tariffa massima da 10 euro nei giorni critici, l’amministrazione confida che i visitatori riflettano sui costi complessivi della loro visita a, comprensivi di trasporti e spese cittadine, e considerino di scegliere date meno affollate.