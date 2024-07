Valditara | stop ai cellulari a scuola si ritorna al diario cartaceo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ne ha palato il Ministro dell’Istruzione Giuseppeal convegno “Laartificiale – Età evolutiva ed evoluzione tecnologica”, a Palazzo San Macuto, a Roma. Illustrate le novità del prossimo anno scolastico, tra cui l’approvazione in Commissione del disegno di legge governativo sul voto di condotta. E il ministro ha firmato una circolare che vieta tassativamente l’uso dei telefonini negli edifici scolastici fino alle medie. Il divieto comprende qualsiasi scopo, incluso quello didattico. Vietati dunque i, ma non esclude però tablet e pc, che devono però essere utilizzati sotto supervisione dei docenti.vieta iper costruire un rapporto sano tra tecnologia e ambiente scolastico Il ministro ha sottolineato il divieto anche per usi didattici.