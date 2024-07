Tuffi Matteo Santoro domina sul trampolino 1 metro agli Europei Junior Seconda medaglia azzurra a Rzeszow

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo aver ottenuto uno splendido doppio argento individuale qualche settimana faassoluti di Belgrado, la giovane stella emergentehato la scena sulda 1ai Campionati2024 di, in corso di svolgimento a(in Polonia) fino a domenica 14 luglio. Si tratta dellameda italiana nella manifestazione, dopo l’argento conquistato martedì da Raffaele Pelligra e Simone Conte nel sincro dalla piattaforma. Prosegue dunque l’ottima stagione di, sempre più lanciato verso un ruolo da protagonista all’interno del movimento tricolore in vista del prossimo quadriennio olimpico che culminerà con i Giochi di Los Angeles 2028. Il romano classe 2006, dopo aver firmato il miglior punteggio in qualificazione, si è ripetuto in finale totalizzando uno score di 530.