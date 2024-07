Trovato morto col suo amato cane Lutto in tv addio al famoso volto della splendida serie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ci sono delle immagini che in televisione non si spegneranno mai,o telefilm che hanno animato e segnato la nostra infanzia o la nostra adolescenza. Quei prodotti che rivediamo con piacere quando ce n’è occasione per ricordarci anche di come ‘prima’ era tutto più semplice, meno costruito. La notiziamorte dell’attore, uno di quei punti di riferimento, rattrista il pubblico. È scomparso a soli 46 anni Benji Gregory, conosciuto per aver interpretato il ruolo di Brian Tanner nella celebretelevisiva degli anni Ottanta “Alf“. La notiziasua morte è stata confermata dalla sorella Rebecca Pfaffinger, che ha dichiarato che la causa ufficiale del decesso non è ancora stata stabilita. >>nel cinema,ilattore italianoda tutti: con lui finisce un’era Rebecca Hertzberg-Pfaffinger ha condiviso un commovente messaggio su Facebook, annunciando la tragica perdita.