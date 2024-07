Shelley Duvall morta la Wendy di Shining | aveva 75 anni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’attricel’11 luglio 2024 nella sua abitazione a Blanco, in Texas, a causa di complicazioni del diabete. La scomparsa dell’attrice di, che75, è stata confermata da Dan Gilroy, suo compagno da molti. Come riporta The Hollywood Reporter, Gilroy ha condiviso un messaggio di addio toccante per colei che è stata la sua compagna dal 1989. “La mia cara, dolce, meravigliosa compagna e amica ci ha lasciati. Troppe sofferenze ultimamente, ma ora è libera. Vola via, bellissima” Nel 2016era tornata a far parlare di sé in seguito ad una sconcertante apparizione in un talk americano, Dr. Phil, quando parlò apertamente dei suoi disturbi mentali, spiegando di essere molto malata e di avere bisogno di aiuto.