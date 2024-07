Sedicente patriota che spacca il Paese per un accordo di potere | la sparata di Schlein sulla Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) “L'autonomia differenziataquestoe aumenta le disuguaglianze. Saranno soprattutto le donne e i giovani al Sud a pagare queste disuguaglianze. Non lo possiamo accettare e vogliamo difendere l'unità nazionale. Contestiamo l'idea, che fa male anche al Nord, di venti diversi sistemi di politica energetica quando ne serve uno solo. Oggi è una giornata importante perché come avete visto il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato i quesiti referendari rafforzando una battaglia contro un'autonomia cheil, un'autonomia portata avanti da una. Io non ho mai visto unacheilper undi”. Così la segretaria del Partito Democratico Ellya margine del convegno “Premierato e autonomia tra diritti, partecipazione e: quale prezzo per le donne” in Senato.