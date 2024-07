Pallanuoto Trofeo Rotterdam | il Setterosa batte la Grecia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’Italia supera 11-5 lanella terza giornata deldi. Dopo le sconfitte contro Australia e Spagna, ildel ct Carlo Silipo ottiene la prima vittoria nel torneo con la tripletta di Bianconi, le doppiette di Picozzi, Palmieri e Marletta, e una rete a testa per Tabani e Giustini. Le due nazionali tornavano ad affrontarsi dopo i quarti di finale ai Mondiali di Doha, quando le elleniche ebbero la meglio per 14-12. Iltornerà in vasca domani, venerdì 12 luglio, per la giornata conclusiva del torneo. Dopo ildi, la squadra sarà in collegiale al Centro Federale di Napoli “Felice Scandone” dal 16 al 23 luglio e in common training con il Canada dal 17 al 21. Sabato 20 luglio la sfida contro le canadesi.