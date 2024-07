Maxi incendio di sterpaglie a Cerveteri | ancora fiamme in via di Castel Campanile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Un vastodiè divampato oggi, alle ore 13:00 circa, ain via di, dove è stato richiesto l’intervento del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento). Leerano già divampate nella giornata di martedì (leggi qui), ma ora l’area ha ripreso a bruciare. Altri incendi Ma sono numerosi gli incendi che stanno vedendo impegnati i Vigili del fuoco: dalle 14:00 circa, in via Mezzoiuso, 28 due squadre VVF, un’autobotte e i GOS sono impegnati per estinguere un’estesodi bosco arrivato a 50 metri circa dalle abitazioni. Al momento non risultano persone ferite o coinvolte. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.