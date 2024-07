Maifredi | Napoli se prendi Lukaku e resta Kvara

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ospite di ‘Maracanà’, nel pomeriggio di Tmw Radio, è stato l’allenatore Gigi. Queste le sue parole: Juventus, si parla di sei giocatori che Motta vorrebbe fuori dalla rosa. C’è qualcuno che salverebbe?“Sono tutti giocatori di medio livello, qualcuno anche di buono ma Motta fa bene a partire già deciso con le idee. Inutile portarti dietro giocatori che non ritieni utili per il tuo modo di giocare. Meglio essere subito chiari. Fa bene Motta a fare così. Tutti si aspettano molto, giustamente lui lo sa. E’ da sempre un allenatore, già da quando era in campo. Per fare bene però ha bisogno di giocatori funzionali. A Bologna Sartori lo ha assecondato, ora deve fare lo stesso con Giuntoli”. Motta come lei quando arrivò alla Juve?“Sono due situazioni diverse.