Festival nazionale economia civile Unifi | ospite Premio Nobel Yunus

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024) FIRENZE –Ildell’, giunto alla sua sesta edizione, apre i lavori il 3 ottobre 2024 al campus delle Scienze sociali dell’Università di Firenze per parlare delle città e dei suoi giovani abitanti e di come essere protagonisti nel disegnare un sistema economico sempre più a misura delle persone. Il modello per una città europea inclusiva e solidale lavora su tre diversi problemi sociali o ambientali, come propone ilper la pace Muhammaddi questa edizione del, per lo sviluppo equo delle comunità locali: zero esclusione, zero disoccupazione e zero inquinamento. L’, attraverso la Carta di Firenze, si impegna ad agire per promuovere la diversità e l’inclusione sociale, sostenere il valore del lavoro e delle persone, coltivare il rispetto e la cura dell’ambiente.