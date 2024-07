Fedez di nuovo in Ospedale poi tranquillizza i fan | come sta le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ancora un ricovero inper. Il rapper ha volutore i suoi fan, attraverso i social, spiegando perché si trova nella struttura sanitaria e cosa è successo. Scopriamo insieme le sue parole.in, nuova emorragia interna: “Another one” Questa volta è statoad anticipare tutti gli organi di stampa e a pubblicare una storia in cui è in un letto di. Il rapper ha voluto rassicurare i fan sulle suedi salute e ha spiegato di aver avuto unmalore. Già in passato, dopo l’operazione per un tumore neuroendocrino al pancreas, era stato ricoverato a causa di alcune emorragie interne. Ma cosa è successo ora?sul suo profilo instagram, seguito da oltre 14 milioni di follower, ha postato una foto di lui su un lettino mentre fa il gesto della vittoria.