Chi è Giuseppe Giacobazzi | carriera e vita privata del comico italiano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tra i comici più amati e apprezzati del cabaretc’è, che ha sfruttato “Zelig” come trampolino di lancio per la sua. Non ci resta che conoscere meglio questo personaggio: dagli esordi fino alla sua. Laartistica diIl vero nome delè Alessandro Sasdelli, nato il 19 febbraio 1963 ad Alfonsine, in Emilia Romagna. Lui si definisce un “poveta romagnolo vinificatore” e caratterizza sempre i suoi personaggi con uno spiccato accento romagnolo. Non a caso ha scelto come cognome d’arte, una nota azienda vinicola del territorio. Prima della sua avventura a Zelig, che gli ha regalato il successo,in una piccola radio di Ravenna interpretava un contadino, un po’ rozzo ma amante della poesia.