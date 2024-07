Babbel definisce la Spagna la migliore squadra a Euro 2024 prima della finale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024)-07-11 14:33:54 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’ex difensore del Liverpool, del Bayern Monaco eGermania Markusafferma che lasarà considerata la favorita per ladidi domenica, ma che per lui è difficile pronosticare un vincitore. La Roja ha prenotato un posto a Berlino dopo aver battuto la Francia in semi, nonostante fosse in svantaggio per 1-0 all’inizio. Affronteranno l’Inghilterra, che mercoledì sera ha segnato il golvittoria in extremis contro l’Olanda, segnando la secondaconsecutiva per Gareth Southgate. Laha avuto una forma eccezionale in Germania, battendo l’Italia, la Croazia e i padroni di casa., che vinse il torneo con la Germania nel 1996, afferma che la loro è stata lapiù bella da seguire quest’estate.