Aversa | sorpresi a cedere crack arrestati due giovanissimi

(Di giovedì 11 luglio 2024). Dovranno rispondere di spaccio e detenzione ai fini di spaccio, in concorso, i due giovani, un 19enne di Gricignano die un 17enne di Teverola (CE) che, nel pomeriggio di ieri 10 luglio, sono statidai carabinieri della Stazione di Teverola. Giunti a bordo di un motociclo Honda SH in via Madonnelle del comune di, sono stati notati avvicinarsi a un 48enne del posto al quale hanno consegnato un involucro, poi accertato contenere sostanza stupefacente del tipoper gr.0,43, ricevendo in cambio la somma di € 15. Immediato l’intervento dei carabinieri che li hanno bloccarti benchè abbiano anche tentato di fuggire. A seguito di perquisizione personale e veicolare, eseguita sul posto, i militari dell’Arma, all’interno del borsello portato a tracolla dal 19enne, hanno rinvenuto e sequestrato la somma contante di € 585, ritenuta di dubbia provenienza, nonchè alcuni telefoni cellulari verosimilmente funzionali allo svolgimento dell’illecita attività.