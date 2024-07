Warner scarica Morgan | Il contratto è interrotto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)accusato di stalking e revenge porn nei confronti della ex fidanzata Angelica Schiatti, il cantautore Calcutta a gamba tesissima contro l'etichetta discografica che, a suo dire a conoscenza di quello che stava avvenendo, ha messo sottoil suddettoe la casa discografica contro. Il processo, che sta durando ben quattro anni, che vede a Lecco il cantautore Marco Castoldi, in arteappunto, imputato di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex compagna Angelica Schiatti, vedrà un nuovo atto il 13 settembre. In quella data si svolgerà la prossima udienza. Intanto però la stessa Angelica Schiatti ha fatto emergere dettagli terribili in merito a quello che sarebbe successo con. E questo, insieme alle richieste dell'attuale fidanzato ovvero il cantautore Calcutta e di un'altra cantautrice ovvero Claudia Lagona, in arte Levante, ha costretto la casa discografica che ha sottoa una presa di posizione netta.