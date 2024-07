Terremoto in Ligue 1 8 squadre a rischio fallimento | il futuro è in bilico | NOMI e DETTAGLI

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La1 deve fare i conti con un vero e proprioe il riferimento non è solo alla deludente eliminazione della Francia in semifinale di Euro 2024 contro la Spagna. Il calcio francese è finito nella bufera e ildi almeno 8è a serio. Il campionato francese non ha ancora assegnato i diritti televisivi della prossima stagione a cifre ritenute accettabili e il mancato accordo potrebbe portare conseguenze pericolosissime. LeSecondo quanto riporta ‘L’Equipe’ ben 8 club del campionato francese sarebbero a. La preoccupazione è concreta soprattutto per i club piccoli e i presidenti stanno cercando le soluzioni per evitare il contraccolpo. Lepiù esposte in caso dinella ricerca di un acquirente per i diritti tv sono Lens, Nantes, Reims, Le Havre, Montpellier, Angers, Auxerre e Brest.