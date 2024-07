Rissa nell’amichevole tra Fenerbahce e Hajduk | Djiku e Livaja ai ferri corti VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Doveva essere una normale amichevole estiva pre-campionato quella traSpalato, ma si è presta trasformata inquando gli animi di alcuni calciatori si sono scaldati in campo a causa di ripetuti battibecchi. Protagonisti il difensore dei turchie l’attaccante dei croati, i quali, dopo essersi pizzicati a lungo, al 29? si sono trattenuti in maniera veemente a centrocampo, per poi spintonarsi a vicenda. Prontamente entrambe le panchine si sono riversate in campo per dividere i due calciatori, tra questi anche i due tecnici, Josè Mourinho () e Gennaro Gattuso (), conosciuti non di certo per essere due personaggi ‘tranquilli’. Alla fine dell’episodio, tutto è tornato alla normalità e l’amichevole è poi terminata con la vittoria della squadra di Gattuso per 1-0.