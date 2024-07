NUOTO Il nuotatore estense Filippo Pelati premiato in Regione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il presidente della, Stefano Bonaccini, haieri mattina in, diciassettenne ferrarese, che nei giorni scorsi ai Campionati Europei Juniores diartistico di Malta ha conquistato 3 medaglie d’oro.si è imposto nella finale del solo tecnico, nel solo libero e nel duo misto libero in coppia con Flaminia Vernice. "Un risultato eccezionale – i complimenti di Bonaccini – che conferma come la passione e la dedizione possano portare a risultati straordinari. Complimenti per una carriera che, nonostante la giovane età, è già ricca di riconoscimenti internazionali e che rende orgogliosa tutta l’Emilia-Romagna. Sei un esempio ai tanti giovani che si affacciano a questo sport"., accompagnato da Beatrice Casalini per il CircoloUisp Bologna, è membro della nazionale italiana, atleta delle Fiamme Oro (Polizia di stato).